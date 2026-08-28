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Alerta por ataques cibernéticos: 28 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 28 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 28 de agosto:

  • Al menos 100 empresas vinculadas a los gigantes tecnológicos realizaron una alerta por posibles ataques cibernéticos, incluyendo a gobiernos en el mundo.
  • Choque de trenes por los derechos de la música generara con la inteligencia artificial en diferentes plataformas.
  • Andrés Valverde, profesor de arquitectura de la universidad Piloto y director del proyecto de la Escuela de la Guadua y el Cambio Climático, explicó cómo la guadua podría reconstruir las casas después del terremoto en Colombia.

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