Alerta por ataques cibernéticos: 28 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 28 de agosto:



Al menos 100 empresas vinculadas a los gigantes tecnológicos realizaron una alerta por posibles ataques cibernéticos , incluyendo a gobiernos en el mundo.

, incluyendo a gobiernos en el mundo. Choque de trenes por los derechos de la música generara con la inteligencia artificial en diferentes plataformas.

en diferentes plataformas. Andrés Valverde, profesor de arquitectura de la universidad Piloto y director del proyecto de la Escuela de la Guadua y el Cambio Climático, explicó cómo la guadua podría reconstruir las casas después del terremoto en Colombia.