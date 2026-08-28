Alerta por ataques cibernéticos: 28 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 28 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 28 de agosto:
- Al menos 100 empresas vinculadas a los gigantes tecnológicos realizaron una alerta por posibles ataques cibernéticos, incluyendo a gobiernos en el mundo.
- Choque de trenes por los derechos de la música generara con la inteligencia artificial en diferentes plataformas.
- Andrés Valverde, profesor de arquitectura de la universidad Piloto y director del proyecto de la Escuela de la Guadua y el Cambio Climático, explicó cómo la guadua podría reconstruir las casas después del terremoto en Colombia.