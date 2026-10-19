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Ansiedad algorítmica: La Nube, programa completo 19 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 19 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 19 de octubre de 2026:

  • Se imprimió la primera pistola con una impresora 3D, utilizando inteligencia artificial.
  • Ansiedad algorítmica, el nuevo concepto que preocupa a las personas por temor a que la IA les quite su trabajo.
  • Nicolás Vargas, country manager de Truecaller para Colombia, explicó cómo se unió a LinkedIn para que las personas puedan saber quién lo llama, dónde trabaja y si su identidad profesional está verificada.

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