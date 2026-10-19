Ansiedad algorítmica: La Nube, programa completo 19 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 19 de octubre de 2026:



Se imprimió la primera pistola con una impresora 3D, utilizando inteligencia artificial.

utilizando inteligencia artificial. Ansiedad algorítmica, el nuevo concepto que preocupa a las personas por temor a que la IA les quite su trabajo.

el nuevo concepto que preocupa a las personas por temor a que la IA les quite su trabajo. Nicolás Vargas, country manager de Truecaller para Colombia, explicó cómo se unió a LinkedIn para que las personas puedan saber quién lo llama, dónde trabaja y si su identidad profesional está verificada.