Chips, deepfakes y robots: La Nube, programa completo 29 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 29 de octubre de 2026:



NVIDIA y la posible filtración de chips de inteligencia artificial a China.

Aumento de precios y escasez de celulares económicos.

Cómo identificar videos y audios falsos creados con inteligencia artificial.

Arte y tecnología en la Feria del Millón.

Robot de reparto que ocasionó un accidente en Estonia.

Instagram apuesta por videos de hasta 90 minutos.

Juan Ricardo Rincón, codirector de la Feria del Millón y curador de Voltaje, salón de arte y tecnología, habló sobre la relación entre el arte y la tecnología, los 13 años de trayectoria de Voltaje y las obras que combinan inteligencia artificial, robótica, mecanismos y otras herramientas tecnológicas.

Escuche el programa completo acá: