Chips, deepfakes y robots: La Nube, programa completo 29 de octubre de 2026

Actualizado: 29 de oct, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 29 de octubre de 2026:
- NVIDIA y la posible filtración de chips de inteligencia artificial a China.
- Aumento de precios y escasez de celulares económicos.
- Cómo identificar videos y audios falsos creados con inteligencia artificial.
- Arte y tecnología en la Feria del Millón.
- Robot de reparto que ocasionó un accidente en Estonia.
- Instagram apuesta por videos de hasta 90 minutos.
- Juan Ricardo Rincón, codirector de la Feria del Millón y curador de Voltaje, salón de arte y tecnología, habló sobre la relación entre el arte y la tecnología, los 13 años de trayectoria de Voltaje y las obras que combinan inteligencia artificial, robótica, mecanismos y otras herramientas tecnológicas.
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