Ciberestafas en el Mundial: 8 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 8 de julio:

Los cursos gratuitos de IA lanzados por Anthropic (Claude): La presentación de 7 programas de formación sin costo para este 2026 (como Claude 101 y herramientas para desarrolladores), destacando la importancia de aprender a usar la IA con fines profesionales y no solo para tareas básicas. El uso de IA y satélites en el agro colombiano: Un innovador sistema de seguros automáticos para campesinos que, mediante análisis satelital e IA, detecta desastres climáticos (como sequías o lluvias inusuales) y genera los pagos de inmediato sin que el afectado deba hacer trámites. La alianza tecnológica entre Lenovo y la FIFA: La implementación de la aplicación FIFA AI Pro y centros de comando inteligente en el mundial. Esta tecnología democratiza los datos permitiendo a cualquier selección analizar las tácticas de sus rivales y monitorizar las cargas físicas de los jugadores para proteger su salud. El fin de los videojuegos físicos de PlayStation para 2028: La polémica decisión de Sony de dejar de producir discos a partir de enero de 2028; las cajas se venderán únicamente con códigos de descarga digital, una medida criticada por los usuarios que prefieren el formato de colección. Ciberestafas en el mundial y el peligro de los correos en el celular: Las alertas por sitios falsos que prometen ver partidos gratis online (como el juego Argentina vs. Egipto) y un estudio que revela que abrir correos en el celular aumenta un 40% la probabilidad de caer en fraudes debido a clics involuntarios en la pantalla.