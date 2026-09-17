Evolución del comercio electrónico: 17 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 17 de septiembre:



Compra de entradas de cine por internet: evolución del comercio electrónico y cómo The Net (1995), protagonizada por Sandra Bullock, anticipó algunas dinámicas de la vida digital.

Casa inteligente y domótica: posibilidad de controlar distintos dispositivos desde una sola aplicación de mensajería y los retos de seguridad.

IA y SpaceX: uso de datos de startups que fracasaron para entrenar modelos como Grok y las preocupaciones sobre privacidad.

IA en las empresas: adopción acelerada, falta de reglas claras, protección de datos, supervisión humana, transparencia y reputación.

Uso responsable de IA: importancia de establecer políticas internas, capacitar a los trabajadores, revisar los resultados y asumir responsabilidad por los errores.

Trucos tecnológicos: cómo extraer texto de fotos en Android y usar la función Back Tap del iPhone.

Herramientas para niños: aplicaciones y recursos digitales para practicar escritura a mano, como Letter School, Letra Kit, Canva y Freepik.

Marcela Matallanas, directora de High Results. Habló sobre la adopción de inteligencia artificial en las empresas, sus riesgos y la necesidad de establecer reglas, controles y supervisión humana.

Escuche el programa completo acá:

