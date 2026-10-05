Fuerza de la Superinteligencia: 5 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 5 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crea una Fuerza de la Superinteligencia para regular y controlar el desarrollo de la IA.
- Snapshot, la aplicación para crear recetas de forma fácil y rápida con solo tomar fotografías de los ingredientes que tenga en su cocina o nevera.
- Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, habló sobre la nueva factura de la tecnología: más de 3.000 ciberataques por semana y pérdidas de hasta $520 millones para una empresa colombiana.