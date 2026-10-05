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Fuerza de la Superinteligencia: 5 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 5 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crea una Fuerza de la Superinteligencia para regular y controlar el desarrollo de la IA.
  • Snapshot, la aplicación para crear recetas de forma fácil y rápida con solo tomar fotografías de los ingredientes que tenga en su cocina o nevera.
  • Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, habló sobre la nueva factura de la tecnología: más de 3.000 ciberataques por semana y pérdidas de hasta $520 millones para una empresa colombiana.

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