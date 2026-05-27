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Gmail permite cambiar el nombre del correo: 27 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 27 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 27 de mayo:

  • YouTube comenzó a identificar automáticamente los contenidos que son generados con solo inteligencia artificial.
  • Gmail confirmó que los usuarios que deseen ya pueden editar o cambiar el nombre de su correo, sin afectar la bandeja de entrada de contenidos.
  • Francisco Barbosa, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó cómo la industria está intentando llevar el tacto afectivo a lo digital.

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