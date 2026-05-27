Gmail permite cambiar el nombre del correo: 27 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 27 de mayo:



YouTube comenzó a identificar automáticamente los contenidos que son generados con solo inteligencia artificial.

comenzó a identificar automáticamente los contenidos que son generados con solo Gmail confirmó que los usuarios que deseen ya pueden editar o cambiar el nombre de su correo , sin afectar la bandeja de entrada de contenidos.

, sin afectar la bandeja de entrada de contenidos. Francisco Barbosa, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó cómo la industria está intentando llevar el tacto afectivo a lo digital.