Gmail permite cambiar el nombre del correo: 27 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 27 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 27 de mayo:
- YouTube comenzó a identificar automáticamente los contenidos que son generados con solo inteligencia artificial.
- Gmail confirmó que los usuarios que deseen ya pueden editar o cambiar el nombre de su correo, sin afectar la bandeja de entrada de contenidos.
- Francisco Barbosa, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó cómo la industria está intentando llevar el tacto afectivo a lo digital.