Golpe a consolas Xbox: La Nube, programa completo 28 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 28 de octubre de 2026:



Bajaron las ventas de las consolas de Xbox en un 14 %. Además, se están acabando estudios de pequeños videojuegos.

Además, se están acabando estudios de pequeños videojuegos. Crearon un protector de colchón que rastrea cuando las personas mayores pueden estar en riesgo de caerse y así enviar una alerta para evitar cualquier incidente gracias a los sensores del mismo.

y así enviar una alerta para evitar cualquier incidente gracias a los sensores del mismo. Julián Cortés, profesor y director de Investigación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, habló sobre cómo en 84 países se está retrocediendo en la paridad de género en las carreras STEAM. Esto lo reveló un estudio en el que participó esta institución educativa.