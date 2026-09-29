En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
FMI
Iván Name
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

IA en laboratorios de medicinas: 29 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 29 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • Los famosos laboratorios Roche anunció que en sus instalaciones comenzará a utilizarse la IA para acelerar el desarrollo de fármacos/medicamentos.
  • Laura Echeverri Giraldo, bioingeniera ganadora nacional del James Dyson Award Colombia 2026, habló sobre su proyecto 'Encaja', fabricados en 3D para aquellas personas que les falta alguna extremidad y así mejorar su calidad de vida.
  • En México aumentó el uso de AliExpress para comprar casa prefabricadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad