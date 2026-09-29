IA en laboratorios de medicinas: 29 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 29 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Los famosos laboratorios Roche anunció que en sus instalaciones comenzará a utilizarse la IA para acelerar el desarrollo de fármacos/medicamentos.
- Laura Echeverri Giraldo, bioingeniera ganadora nacional del James Dyson Award Colombia 2026, habló sobre su proyecto 'Encaja', fabricados en 3D para aquellas personas que les falta alguna extremidad y así mejorar su calidad de vida.
- En México aumentó el uso de AliExpress para comprar casa prefabricadas.