¿IA reemplazará a entrenadores deportivos? La Nube, programa completo 20 de octubre de 2026

Actualizado: 20 de oct, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 20 de octubre de 2026:
- El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de IA de Anthropic luego de que entrara en la lista negra.
- Sara Ordoñez, coach especializada en entrenamiento deportivo, dio sobre su opinión sobre si una IA puede reemplazar a un entrenador profesional.
- Camila Pieschacón explicó cómo en TikTok comparte su experiencia de superar el cáncer de mama y apoyar a otras personas a través de esta plataforma.