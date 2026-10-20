¿IA reemplazará a entrenadores deportivos? La Nube, programa completo 20 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 20 de octubre de 2026:



El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de IA de Anthropic luego de que entrara en la lista negra.

luego de que entrara en la lista negra. Sara Ordoñez, coach especializada en entrenamiento deportivo, dio sobre su opinión sobre si una IA puede reemplazar a un entrenador profesional.

dio sobre su opinión sobre si una IA puede reemplazar a un entrenador profesional. Camila Pieschacón explicó cómo en TikTok comparte su experiencia de superar el cáncer de mama y apoyar a otras personas a través de esta plataforma.