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¿IA reemplazará a entrenadores deportivos? La Nube, programa completo 20 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 20 de octubre de 2026:

  • El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de IA de Anthropic luego de que entrara en la lista negra.
  • Sara Ordoñez, coach especializada en entrenamiento deportivo, dio sobre su opinión sobre si una IA puede reemplazar a un entrenador profesional.
  • Camila Pieschacón explicó cómo en TikTok comparte su experiencia de superar el cáncer de mama y apoyar a otras personas a través de esta plataforma.

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