Incrementan ciberataques con IA en Colombia: 31 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Este episodio de La Nube explora los avances y riesgos de la tecnología en distintos frentes, desde la ciberseguridad global hasta su impacto en la salud y los viajes.



Ciberataques con inteligencia artificial: se advierte un aumento del 340% en ataques ligados a tensiones geopolíticas, donde la IA permite vulnerar sistemas con mayor precisión y generar pérdidas millonarias.

se advierte un aumento del 340% en ataques ligados a tensiones geopolíticas, donde la IA permite vulnerar sistemas con mayor precisión y generar pérdidas millonarias. ChatGPT Health y diagnósticos médicos: un estudio de la revista Nature Medicine revela que la herramienta falla en el 51% de los casos al identificar emergencias, lo que evidencia que aún no reemplaza a los profesionales de la salud.

un estudio de la revista Nature Medicine revela que la herramienta falla en el 51% de los casos al identificar emergencias, lo que evidencia que aún no reemplaza a los profesionales de la salud. Tecnología para viajeros: se recomiendan herramientas digitales para Semana Santa como las plataformas de Invías para monitorear el estado de las vías en tiempo real.

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