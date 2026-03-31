Incrementan ciberataques con IA en Colombia: 31 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Este episodio de La Nube explora los avances y riesgos de la tecnología en distintos frentes, desde la ciberseguridad global hasta su impacto en la salud y los viajes.
- Ciberataques con inteligencia artificial: se advierte un aumento del 340% en ataques ligados a tensiones geopolíticas, donde la IA permite vulnerar sistemas con mayor precisión y generar pérdidas millonarias.
- ChatGPT Health y diagnósticos médicos: un estudio de la revista Nature Medicine revela que la herramienta falla en el 51% de los casos al identificar emergencias, lo que evidencia que aún no reemplaza a los profesionales de la salud.
- Tecnología para viajeros: se recomiendan herramientas digitales para Semana Santa como las plataformas de Invías para monitorear el estado de las vías en tiempo real.
- Innovación en movilidad: se destaca Heerapy de Samsung, una aplicación basada en audioterapia que ayuda a reducir el mareo durante los trayectos largos.
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