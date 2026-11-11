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Blu Radio  / La Nube  / Infidelidad en Nvidia: La Nube, programa completo 11 de noviembre de 2026

Infidelidad en Nvidia: La Nube, programa completo 11 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 11 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 11 de noviembre de 2026:

  • El caos que ha generado la infidelidad del CEO de Nvidia en su compañía porque la mujer sería una supuesta espía de China. La relación habría iniciado desde el 2023.
  • Leonardo González, gerente regional Tomi Digital, habló sobre cómo ayudan a los estudiantes en Colombia con ayuda de un robot que transforma cualquier pared o tablero en una pizarra interactiva.
  • Grand Theft Auto VI ya se puede empezar a descargar en la consola, pero solo se puede jugar desde el 19 de noviembre.

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