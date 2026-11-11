Infidelidad en Nvidia: La Nube, programa completo 11 de noviembre de 2026

Actualizado: 11 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 11 de noviembre de 2026:
- El caos que ha generado la infidelidad del CEO de Nvidia en su compañía porque la mujer sería una supuesta espía de China. La relación habría iniciado desde el 2023.
- Leonardo González, gerente regional Tomi Digital, habló sobre cómo ayudan a los estudiantes en Colombia con ayuda de un robot que transforma cualquier pared o tablero en una pizarra interactiva.
- Grand Theft Auto VI ya se puede empezar a descargar en la consola, pero solo se puede jugar desde el 19 de noviembre.