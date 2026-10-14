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Inteligencia artificial más confiable: La Nube, programa completo 14 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 14 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • Meta: posibles cambios para personalizar el algoritmo de Facebook e Instagram.
  • Pinterest: IA para encontrar estilos de maquillaje, peinados y ropa.
  • WhatsApp: llamadas mediante enlaces para personas sin la aplicación.
  • IA médica: BODi busca mejorar la confiabilidad de la inteligencia artificial en medicina.
  • Ciberseguridad: consejos para proteger dispositivos inteligentes de ataques informáticos.
  • Memoria: aplicación con IA para encontrar fotografías en el celular.
  • Dr. Gustavo Cruz, médico anestesiólogo cardiovascular, ingeniero de software y con posgrado en ciencia de datos e inteligencia artificial, hablo sobre la IA aplicada a la medicina.
  • Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad informática de CERT Latinoamérica, habló sobre la protección de dispositivos inteligentes frente a ciberataques.

Escuche el programa completo acá:

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