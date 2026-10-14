Inteligencia artificial más confiable: La Nube, programa completo 14 de octubre de 2026

Actualizado: 14 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Meta: posibles cambios para personalizar el algoritmo de Facebook e Instagram.
- Pinterest: IA para encontrar estilos de maquillaje, peinados y ropa.
- WhatsApp: llamadas mediante enlaces para personas sin la aplicación.
- IA médica: BODi busca mejorar la confiabilidad de la inteligencia artificial en medicina.
- Ciberseguridad: consejos para proteger dispositivos inteligentes de ataques informáticos.
- Memoria: aplicación con IA para encontrar fotografías en el celular.
- Dr. Gustavo Cruz, médico anestesiólogo cardiovascular, ingeniero de software y con posgrado en ciencia de datos e inteligencia artificial, hablo sobre la IA aplicada a la medicina.
- Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad informática de CERT Latinoamérica, habló sobre la protección de dispositivos inteligentes frente a ciberataques.
Escuche el programa completo acá: