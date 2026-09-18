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Japón y el envejecimiento poblacional: 18 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 18 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 18 de septiembre:

  • Japón y el envejecimiento poblacional: el programa analizó el aumento de personas centenarias y la baja natalidad, así como el uso de inteligencia artificial (IA) para encontrar parejas compatibles y apoyar la crianza.
  • IA en películas y series: hablaron de una tecnología que adapta el movimiento de los labios y la gesticulación de los actores al idioma seleccionado por el espectador, además del posible impacto en los actores de doblaje.
  • Series, premios y Batman Day; Miguel Garzón recomendó contenidos como Monster: La historia de Lizzie Borden y Widows Bay, comentó los premios Emmy y habló de las celebraciones del Día de Batman.
  • Tecnología aplicada a la salud y consejos digitales: conversaron sobre Alas de Bienestar, un proyecto de realidad virtual que lleva experiencias con aves a niños hospitalizados, y cerraron con consejos para liberar espacio en Gmail y reducir pestañas abiertas en el celular.
  • Rafael Erazo, director creativo y ejecutivo de Kaleido Lab, habló sobre Alas de Bienestar, el proyecto de realidad virtual que utiliza experiencias con aves colombianas para acompañar a niños hospitalizados.

Escuche el programa completo acá:

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