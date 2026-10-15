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Tecnología, salud y tendencias digitales: La Nube, programa completo 15 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • YouTube y Spotify compiten por los audiolibros: se habló sobre la posible entrada de YouTube a este mercado, las cifras de ventas en Colombia y los hábitos de lectura de los colombianos.
  • Ciberataques e inteligencia artificial: se conversó sobre kits de emergencia para enfrentar posibles apagones y ataques informáticos, con conexión satelital, baterías y paneles solares. También discutieron la importancia de tener efectivo, agua y radios de batería.
  • Regulación de redes sociales para menores y consejos tecnológicos: se abordaron las medidas de México frente a contenidos digitales dañinos para menores de edad. Al cierre, compartieron recomendaciones para cuidar la batería del celular y hablaron de la aplicación colombiana Savia, que ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.
  • María Clara Gaviria, internista cardióloga y presidenta seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Explicó los riesgos de la desinformación sobre salud cardiovascular y presentó una plataforma para resolver dudas sobre el corazón mediante transmisiones en Instagram.

Escuche el programa completo acá:

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