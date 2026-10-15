Tecnología, salud y tendencias digitales: La Nube, programa completo 15 de octubre de 2026

Actualizado: 15 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- YouTube y Spotify compiten por los audiolibros: se habló sobre la posible entrada de YouTube a este mercado, las cifras de ventas en Colombia y los hábitos de lectura de los colombianos.
- Ciberataques e inteligencia artificial: se conversó sobre kits de emergencia para enfrentar posibles apagones y ataques informáticos, con conexión satelital, baterías y paneles solares. También discutieron la importancia de tener efectivo, agua y radios de batería.
- Regulación de redes sociales para menores y consejos tecnológicos: se abordaron las medidas de México frente a contenidos digitales dañinos para menores de edad. Al cierre, compartieron recomendaciones para cuidar la batería del celular y hablaron de la aplicación colombiana Savia, que ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.
- María Clara Gaviria, internista cardióloga y presidenta seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Explicó los riesgos de la desinformación sobre salud cardiovascular y presentó una plataforma para resolver dudas sobre el corazón mediante transmisiones en Instagram.
Escuche el programa completo acá: