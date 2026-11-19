Actualizado: 19 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 19 de noviembre de 2026:
- En su primera jornada, las acciones de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, subieron un 17,07 % en
- Wall Street.
- Cuba se opone a Starlink: revisará cuadra por cuadra a quienes tengan estas antenas y podrían terminar en la cárcel.
- Jhon Edwar Vargas Vásquez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali, habló sobre la primera Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos de toda Colombia.