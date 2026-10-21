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La Nube, programa completo 21 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 21 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 21 de octubre de 2026:

  • Este miércoles se celebra el día de Volver a Futuro, la trilogía que capturó a millones en el mundo. Eventos que sucedieron en las películas se convirtieron en realidad.
  • Spotify aprieta los planes familiares con la inclusión de códigos QR que solo duran tres segundos para poder hacer la verificación.
  • Miguel Ángel Uribe, director del Doctorado en IA de La Sabana, habló sobre cómo la IA no necesita tener conciencia para ser peligrosa. Opinó que deberían controlar las futuras leyes.

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