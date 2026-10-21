La Nube, programa completo 21 de octubre de 2026

Actualizado: 21 de oct, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 21 de octubre de 2026:
- Este miércoles se celebra el día de Volver a Futuro, la trilogía que capturó a millones en el mundo. Eventos que sucedieron en las películas se convirtieron en realidad.
- Spotify aprieta los planes familiares con la inclusión de códigos QR que solo duran tres segundos para poder hacer la verificación.
- Miguel Ángel Uribe, director del Doctorado en IA de La Sabana, habló sobre cómo la IA no necesita tener conciencia para ser peligrosa. Opinó que deberían controlar las futuras leyes.