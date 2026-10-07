Llega el FC27: 7 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 7 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Paramount compró los estudios de Warner por 110.000 millones de dólares. Se espera fusión en la que se mantendrían las marcas para así no violar la ley antimonopolio de Estados Unidos.
- Rafael Erazo Ramírez, director ejecutivo y cofundador de Kaleido Lab, habló sobre el cortometraje 'El nido vacío', el cual busca enviar un mensaje sobre la fauna y su cuidado en las ciudades.
- Las novedades que tendrá el FC27: aparece Ted Lasso, mundo abierto para interactuar con otros usuarios en línea y mantiene la licencia de la Champions League.
- El juego con identidad colombiana que tiene como protagonismo a Sutatausa, municipio de Cundinamarca. Está enfocado para niños entre 4 a 9 años.