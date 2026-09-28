Novedad en correos electrónicos: 28 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 28 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Nvidia lanza una nueva herramienta para evitar que los agentes de la inteligencia artificial se descontrolen.
- Eduard Gutiérrez, gerente regional SOC e infraestructura de GMS, habló sobre los modelos de inteligencia artificial y cómo responden a las instrucciones o pedidos de las personas.
- ¿Envía correos con errores de ortografía? La nueva modalidad de Outlook de Microsoft de dará la opción al usuario de bloquear enviar un email cuando tenga un error de ortografía.