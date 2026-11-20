Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 20 de noviembre de 2026:



El líder actual de Microsoft, Satya Nadella, manifestó que hay mucha arquitectura tecnológica con grietas que hacen vulnerables a las plataformas, más ahora con el auge de la inteligencia artificial.

manifestó que hay mucha arquitectura tecnológica con grietas que hacen vulnerables a las plataformas, más ahora con el auge de la inteligencia artificial. Sergio Zapata, vicepresidente de nuevos productos de Despegar, habló de la nueva plataforma Hosli que ayuda a la gestión de hoteles.

habló de la nueva plataforma Hosli que ayuda a la gestión de hoteles. Las historias en Instagram ya se podrán editar luego de ser publicadas. El usuario tendrá un lapso de 15 minutos para realizar la modificación que desee.