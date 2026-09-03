Nueva compra de Nvidia: 3 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 3 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de septiembre:
- Nvidia compra la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por casi US$13.000 millones para así fortalecer sus capacidades. Esta IA recientemente fue noticia por un ciberataque.
- Paola Ortega, representante oficial de Kolsquare en Latam, habló de cómo la tecnología redefine cuánto vale un influencer, pues ya no basta con tener seguidores.
- ChatGPT sufrió una caída en diferentes partes del mundo para miles de usuarios este jueves.