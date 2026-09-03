Nueva compra de Nvidia: 3 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de septiembre:



Nvidia compra la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por casi US$13.000 millones para así fortalecer sus capacidades. Esta IA recientemente fue noticia por un ciberataque.

por casi US$13.000 millones para así fortalecer sus capacidades. Esta IA recientemente fue noticia por un ciberataque. Paola Ortega, representante oficial de Kolsquare en Latam, habló de cómo la tecnología redefine cuánto vale un influencer, pues ya no basta con tener seguidores.

habló de cómo la tecnología redefine cuánto vale un influencer, pues ya no basta con tener seguidores. ChatGPT sufrió una caída en diferentes partes del mundo para miles de usuarios este jueves.