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Nueva compra de Nvidia: 3 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 3 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de septiembre:

  • Nvidia compra la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por casi US$13.000 millones para así fortalecer sus capacidades. Esta IA recientemente fue noticia por un ciberataque.
  • Paola Ortega, representante oficial de Kolsquare en Latam, habló de cómo la tecnología redefine cuánto vale un influencer, pues ya no basta con tener seguidores.
  • ChatGPT sufrió una caída en diferentes partes del mundo para miles de usuarios este jueves.

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