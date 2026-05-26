Nueva herramienta de ChatGPT: 26 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

En esta edición de La Nube este martes, 26 de mayo. Estos fueron los del temas del programa hoy:

La guerra por el talento en inteligencia artificial: empresas como ByteDance y Anthropic están invirtiendo miles de millones de dólares para retener y contratar expertos en IA. Convocatoria para integrar la Selección Colombia de eFootball que representará al país en la Copa Mundial FIFA eFootball 2026, con clasificatorias nacionales y finales presenciales en Bogotá. Debate sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial. Según datos citados en el programa, los despidos relacionados con IA en Estados Unidos representan apenas el 4,5 % del total, una cifra menor a la que muchos pronosticaban. Entrevista con el profesor Nicolás Ramírez sobre cómo escritores, literatos y profesionales de las humanidades están ayudando a entrenar modelos de inteligencia artificial para que comprendan mejor el lenguaje, los contextos y la comunicación humana. Desarrollo de un parche portátil de ultrasonido para embarazadas que permite monitorear en tiempo real la salud fetal desde casa, sin necesidad de ecografías constantes en centros médicos. Nueva función de ChatGPT enfocada en la gestión de finanzas personales, que permitiría organizar gastos, presupuestos y metas económicas mediante la integración de información bancaria.