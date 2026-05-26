Nueva herramienta de ChatGPT: 26 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 26 de may, 2026
En esta edición de La Nube este martes, 26 de mayo. Estos fueron los del temas del programa hoy:
- La guerra por el talento en inteligencia artificial: empresas como ByteDance y Anthropic están invirtiendo miles de millones de dólares para retener y contratar expertos en IA.
- Convocatoria para integrar la Selección Colombia de eFootball que representará al país en la Copa Mundial FIFA eFootball 2026, con clasificatorias nacionales y finales presenciales en Bogotá.
- Debate sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial. Según datos citados en el programa, los despidos relacionados con IA en Estados Unidos representan apenas el 4,5 % del total, una cifra menor a la que muchos pronosticaban.
- Entrevista con el profesor Nicolás Ramírez sobre cómo escritores, literatos y profesionales de las humanidades están ayudando a entrenar modelos de inteligencia artificial para que comprendan mejor el lenguaje, los contextos y la comunicación humana.
- Desarrollo de un parche portátil de ultrasonido para embarazadas que permite monitorear en tiempo real la salud fetal desde casa, sin necesidad de ecografías constantes en centros médicos.
- Nueva función de ChatGPT enfocada en la gestión de finanzas personales, que permitiría organizar gastos, presupuestos y metas económicas mediante la integración de información bancaria.