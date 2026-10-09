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Nueva regla en Claude: 9 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 9 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • Claude le pone freno a sus usuarios: nueva regla prohíbe abuso verbal, desarrollo de armas y creación de software de vigilancia.
  • David Alba, director de mercadeo de Industrias Spring S.A., contó detalles de la inteligencia artificial que están usando para ayudar a los usuarios a descansar mejor.
  • Lanzaron el tráiler de película realizada con inteligencia artificial: se estrenará el 4 de diciembre.
  • Entrevista con el actor Paul Bettany, de VisionQuest, el último estreno de Disney este año del mundo Marvel.

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