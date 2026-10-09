Nueva regla en Claude: 9 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 9 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Claude le pone freno a sus usuarios: nueva regla prohíbe abuso verbal, desarrollo de armas y creación de software de vigilancia.
- David Alba, director de mercadeo de Industrias Spring S.A., contó detalles de la inteligencia artificial que están usando para ayudar a los usuarios a descansar mejor.
- Lanzaron el tráiler de película realizada con inteligencia artificial: se estrenará el 4 de diciembre.
- Entrevista con el actor Paul Bettany, de VisionQuest, el último estreno de Disney este año del mundo Marvel.