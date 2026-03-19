Nuevo modo exclusivo de Spotify: 19 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este jueves, 19 de marzo:



La inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo “navegador” para buscar información en internet. El lanzamiento de Comet (Perplexity), un navegador con IA que resume, filtra y organiza contenidos. Estafas digitales usando la Selección Colombia y deepfakes de Shakira para engañar usuarios. Nuevo modo exclusivo de Spotify para mejorar la calidad de audio en equipos de alta gama. Tecnología de sonido: lanzamientos de Sonos y mejoras en experiencia de audio portátil. Avances y riesgos tecnológicos: apps espía en celulares y desarrollo de chips cerebrales en China.