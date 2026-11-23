Actualizado: 23 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 23 de noviembre de 2026:
- Nvidia reincorporó a Jensen Huang como director ejecutivo, luego de la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la polémica por un relación extramatrimonial con una supuesta espía china.
- Jorge Segura, CEO de Alto, explicó cómo usan la inteligencia artificial para fortalecer los sistemas de seguridad virtuales y evitar hackeos o robos de información en las empresas.
- La semana del Black Friday. Cuidado con los intentos de estafa o fraude en portales falsos en web.