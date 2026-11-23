Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 23 de noviembre de 2026:



Nvidia reincorporó a Jensen Huang como director ejecutivo, luego de la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la polémica por un relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

luego de la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la polémica por un relación extramatrimonial con una supuesta espía china. Jorge Segura, CEO de Alto, explicó cómo usan la inteligencia artificial para fortalecer los sistemas de seguridad virtuales y evitar hackeos o robos de información en las empresas.

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