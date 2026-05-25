¿Transmitirán el Mundial desde un iPhone?: 25 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 25 de may, 2026
En esta edición de La Nube este lunes, 25 de mayo. Estos fueron los del temas del programa hoy:
- Aplicaciones con inteligencia artificial para identificar aves y potenciar el turismo de observación en Colombia.
- La transmisión de un partido completo de la MLS usando únicamente iPhone 17 Pro y el futuro de las transmisiones deportivas.
- La brecha entre ciudadanos y empresas colombianas en la adopción de inteligencia artificial y los retos para las pymes.
- El auge de relaciones sentimentales entre adolescentes y chatbots de IA y sus posibles efectos sociales y emocionales.
- La postura del papa León XIV sobre la regulación ética de la inteligencia artificial y la protección de la dignidad humana.
- Debate sobre los riesgos de la IA en las relaciones humanas, la educación y el comportamiento de las nuevas generaciones.