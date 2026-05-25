¿Transmitirán el Mundial desde un iPhone?: 25 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

En esta edición de La Nube este lunes, 25 de mayo. Estos fueron los del temas del programa hoy:



Aplicaciones con inteligencia artificial para identificar aves y potenciar el turismo de observación en Colombia. La transmisión de un partido completo de la MLS usando únicamente iPhone 17 Pro y el futuro de las transmisiones deportivas. La brecha entre ciudadanos y empresas colombianas en la adopción de inteligencia artificial y los retos para las pymes. El auge de relaciones sentimentales entre adolescentes y chatbots de IA y sus posibles efectos sociales y emocionales. La postura del papa León XIV sobre la regulación ética de la inteligencia artificial y la protección de la dignidad humana. Debate sobre los riesgos de la IA en las relaciones humanas, la educación y el comportamiento de las nuevas generaciones.