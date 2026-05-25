En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Café Paloma y Fajardo
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Transmitirán el Mundial desde un iPhone?: 25 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 25 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

En esta edición de La Nube este lunes, 25 de mayo. Estos fueron los del temas del programa hoy:

  1. Aplicaciones con inteligencia artificial para identificar aves y potenciar el turismo de observación en Colombia.
  2. La transmisión de un partido completo de la MLS usando únicamente iPhone 17 Pro y el futuro de las transmisiones deportivas.
  3. La brecha entre ciudadanos y empresas colombianas en la adopción de inteligencia artificial y los retos para las pymes.
  4. El auge de relaciones sentimentales entre adolescentes y chatbots de IA y sus posibles efectos sociales y emocionales.
  5. La postura del papa León XIV sobre la regulación ética de la inteligencia artificial y la protección de la dignidad humana.
  6. Debate sobre los riesgos de la IA en las relaciones humanas, la educación y el comportamiento de las nuevas generaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad