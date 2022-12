7 de mayo de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este viernes, en BLU Radio cuando Colombia está al aire, resolvimos dos dudas de nuestros oyentes sobre las vacunas contra el COVID-19:

- ¿Cuánto debo esperar tras aplicarme la vacuna contra la influenza para recibir la del COVID-19?

- Si no me quiero poner una vacuna en particular, ¿puedo programar otra cita o pierdo el turno?

Escuche además a Alberto Sánchez, asesor en temas de seguridad ciudadana, quien reflexionó acerca de la situación de Cali, donde el paro nacional y las revueltas han sido mucho más fuertes que en otras zonas del país. Debido a la emergencia, el alcalde Jorge Iván Ospina declaró la ciudad en urgencia manifiesta por tres meses prorrogables.

No se pierda la entrevista a Andrés Gómez Osorio, autor de ‘La Candidata’, una obra de ficción sobre coyuntura política, quien habló sobre su inspiración para escribir la novela. El escritor contó que el experimento surgió en la víspera de las elecciones de 2014 y que partió de la necesidad de buscar una ilustración sobre el funcionamiento de la política.

La representante Ángela María Robledo del partido Alianza Verde, por su parte, se refirió a los diálogos que abrió el presidente Iván Duque con distintos sectores del paro nacional. La congresista dijo que el encuentro entre el mandatario y representantes de su fuerza política fue cordial.

En el tema central, el análisis sobre la supuesta censura de Instagram y Facebook a contenidos y videos que informan sobre el paro nacional. En la discusión participaron la actriz Carolina Guerra, el viceministro TIC Germán Rueda, el periodista Diego Santos y la investigadora Luisa Fernanda Isaza.

