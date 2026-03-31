Análisis de la reducción del desempleo en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 31 de marzo de 2026:



Támara Matea Ospina Posse, viceministra de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad , abordó la reglamentación del Fondo “No es Hora de Callar”, una medida que financiará programas y proyectos orientados a la prevención de la violencia de género contra periodistas y la protección de mujeres que ejercen labores de comunicación.

, abordó la reglamentación del Fondo “No es Hora de Callar”, una medida que financiará programas y proyectos orientados a la prevención de la violencia de género contra periodistas y la protección de mujeres que ejercen labores de comunicación. Jaime Flórez, director de Comunicaciones y Portavoz del Partido Republicano , se refirió sobre la reunión de la CPAC en Texas durante el fin de semana, donde se evidenció una división dentro del Partido Republicano y del movimiento MAGA.

, se refirió sobre la reunión de la CPAC en Texas durante el fin de semana, donde se evidenció una división dentro del Partido Republicano y del movimiento MAGA. Andrés Felipe García-Suaza, decano de la economía de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio Laboral de la misma institución educativa , habló sobre la reducción del desempleo en los últimos 12 meses, que bajó de 10,3 % a 9,2 %.

, habló sobre la reducción del desempleo en los últimos 12 meses, que bajó de 10,3 % a 9,2 %. Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca, profundizó sobre uno de los destinos más diversos para visitar en Semana Santa, con experiencias religiosas y naturales desde Buga hasta Buenaventura.

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