Asesinato de empresario arrocero habría sido error: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 28 de agosto de 2026:



José Ignacio López , presidente de Anif, analizó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y advirtió que, aunque el Gobierno anunció un recorte de gasto cercano a los 40 billones de pesos, el presupuesto terminaría siendo más alto por compromisos que no estaban plenamente incorporados, como pensiones, salud y servicio de la deuda.

, presidente de Anif, analizó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y advirtió que, por compromisos que no estaban plenamente incorporados, como pensiones, salud y servicio de la deuda. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, habló de las inquietudes que genera el presupuesto desde el Congreso . Aseguró que el Gobierno ha explicado parte de los gastos heredados, pero pidió claridad sobre la ruta de ingresos y sobre los recursos de capital que se proyectan para financiar las cuentas públicas.

. Aseguró que el Gobierno ha explicado parte de los gastos heredados, pero pidió claridad sobre la ruta de ingresos y sobre los recursos de capital que se proyectan para financiar las cuentas públicas. César Pabón , director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, aseguró que el nuevo presupuesto sorprendió incluso a los analistas que ya advertían problemas en las cuentas fiscales.

, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Mario Iguarán , abogado de la familia del empresario arrocero Gustavo Aponte Fonnegra , explicó los avances en la investigación por el asesinato del empresario y de su escolta, Gabriel Gutiérrez . A seguró que, según las pruebas recaudadas, el crimen habría ocurrido por un error de los sicarios, pues el objetivo real era otra persona .

, abogado de la familia del empresario arrocero , explicó los avances en la investigación por el asesinato del empresario y de su escolta, . A . Carolina Tabares , gerente general de Renault Renting, explicó c ómo funciona el modelo de renting de vehículos en Colombia y aclaró que no se trata únicamente de alquilar un carro , sino de pagar una mensualidad que incluye servicios como mantenimiento, seguros, impuestos y SOAT.

, gerente general de Renault Renting, explicó c , sino de pagar una mensualidad que incluye servicios como mantenimiento, seguros, impuestos y SOAT. Carolina Bustamante, secretaria de Vivienda de Pereira, entregó un balance de las ayudas para las familias afectadas por el terremoto. Informó que hay más de 82.000 damnificados registrados, cerca de 12.000 viviendas que requieren mejoramientos y más de 230 edificaciones aprobadas para demolición, cifra que podría llegar a 400.

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