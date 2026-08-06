Drones, seguridad y empalme de gobierno: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 6 de agosto de 2026:



Pedro Sánchez

Habló sobre la amenaza de los drones, el sistema antidrones, la seguridad nacional y el balance de su gestión.



Habló sobre la amenaza de los drones, el sistema antidrones, la seguridad nacional y el balance de su gestión. Alejandro Eder

Entrevistado sobre los preparativos de la ciudad para la posesión presidencial.



Entrevistado sobre los preparativos de la ciudad para la posesión presidencial. Otto Gutiérrez

Analizó la importancia de los empalmes entre gobiernos y las consecuencias de no realizarlos.



Analizó la importancia de los empalmes entre gobiernos y las consecuencias de no realizarlos. Catalina Botero

Explicó los principales hallazgos del informe sobre acoso sexual y violencias basadas en género en Caracol Televisión y Blu Radio.

Habló de las recomendaciones para transformar la cultura organizacional, la creación de la figura de una ombudsperson, la importancia de generar confianza para denunciar y los efectos del matoneo digital contra las denunciantes.

Escuche el programa completo acá: