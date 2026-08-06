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Drones, seguridad y empalme de gobierno: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 6 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 6 de agosto de 2026:

  • Pedro Sánchez
    Habló sobre la amenaza de los drones, el sistema antidrones, la seguridad nacional y el balance de su gestión.
  • Alejandro Eder
    Entrevistado sobre los preparativos de la ciudad para la posesión presidencial.
  • Otto Gutiérrez
    Analizó la importancia de los empalmes entre gobiernos y las consecuencias de no realizarlos.
  • Catalina Botero
    Explicó los principales hallazgos del informe sobre acoso sexual y violencias basadas en género en Caracol Televisión y Blu Radio.
    Habló de las recomendaciones para transformar la cultura organizacional, la creación de la figura de una ombudsperson, la importancia de generar confianza para denunciar y los efectos del matoneo digital contra las denunciantes.

Escuche el programa completo acá:

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