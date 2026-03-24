Gobierno plantea rutas para atender casos de acoso: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 24 de marzo de 2026:



Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia , habló sobre cómo se pueden abordar los casos de acoso de los que son víctimas los ciudadanos.

, habló sobre cómo se pueden abordar los casos de acoso de los que son víctimas los ciudadanos. La abogada Ana Bejarano se refirió sobre lo que sucede cuando una mujer es testigo o víctima de acoso.

se refirió sobre lo que sucede cuando una mujer es testigo o víctima de acoso. Jorge Álvarez, exembajador de México el Líbano y Egipto, y concurrente en Emiratos Árabes, Qatar, Siria y Jordania , habló sobre la continuidad de la violencia en Oriente Medio, pese a que Donald Trump aseguró haber sostenido conversaciones "muy buenas" con Irán.

, habló sobre la continuidad de la violencia en Oriente Medio, pese a que Donald Trump aseguró haber sostenido conversaciones "muy buenas" con Irán. El general (r) Hugo Acosta, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, habló sobre el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

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