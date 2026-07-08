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Gremios llaman a una transición ordenada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 8 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de julio de 2026:

  • Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, habló sobre las declaraciones del Gobierno de Gustavo Petro frente al reconocimiento de los resultados electorales.
  • Luis Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se refirió sobre el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realiza en Colombia.
  • Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, abordó sobre el aumento en las tarifas con motivo de la implementación del nuevo marco tarifario establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable.
  • Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, habló sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán tras el fin del cese al fuego.

Escuche el programa completo aquí:

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