Nariño pide diálogo tras cierre de mesas de paz: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de agosto 2026

Actualizado: 31 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 28 de agosto de 2026:
- Armando Novoa, exjefe negociador de paz del Gobierno Petro, cuestionó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar algunas mesas de diálogo y aseguró que, en el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sí hubo avances verificables. Mencionó la presencia de 99 personas en una zona de ubicación temporal, la reducción de homicidios en Nariño y Putumayo, la entrega de material explosivo y acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.
- Gerson Vargas, senador del Partido Liberal, habló sobre la propuesta del Gobierno para reformar el Código Nacional de Tránsito. Defendió la necesidad de revisar el sistema de fotomultas, los procedimientos contra conductores y los posibles abusos de autoridad en las vías.
- Darío Hidalgo Guerrero, experto en movilidad sostenible y profesor de la Universidad Javeriana, analizó los cambios que podría tener el Código Nacional de Tránsito y pidió que la reforma mantenga como eje principal la seguridad vial. Consideró viable revisar el costo de las multas, siempre que haya más control y que las sanciones sigan funcionando como una herramienta para reducir comportamientos de riesgo.
- Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, habló sobre las suspensiones programadas de agua en Medellín y explicó que la medida busca prepararse ante los efectos del fenómeno de El Niño. Señaló que algunas zonas dependen de embalses con baja capacidad de regulación y que las empresas prestadoras deben anticiparse con planes de contingencia.
- Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, analizó el posible acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Afirmó que aún no se conocen los términos completos del convenio y que no se puede concluir si Venezuela pierde soberanía o si Estados Unidos gana más.
- Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, pidió al Gobierno Nacional abrir un espacio de diálogo con el departamento antes de tomar decisiones sobre los procesos de paz y la estrategia de seguridad. Aseguró que Nariño ha tenido una reducción importante en homicidios y otros indicadores de violencia, y defendió los avances de la paz territorial en municipios como Tumaco.
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