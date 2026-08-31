Nariño pide diálogo tras cierre de mesas de paz: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 28 de agosto de 2026:



Armando Novoa , exjefe negociador de paz del Gobierno Petro, cuestionó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar algunas mesas de diálogo y aseguró que, en el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sí hubo avances verificables. Mencionó la presencia de 99 personas en una zona de ubicación temporal , la reducción de homicidios en Nariño y Putumayo, la entrega de material explosivo y acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.

, exjefe negociador de paz del Gobierno Petro, y aseguró que, en el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sí hubo avances verificables. Mencionó la presencia de , la reducción de homicidios en Nariño y Putumayo, la entrega de material explosivo y acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos. Gerson Vargas , senador del Partido Liberal, habló sobre la propuesta del Gobierno para reformar el Código Nacional de Tránsito . Defendió la necesidad de revisar el sistema de fotomultas , los procedimientos contra conductores y los posibles abusos de autoridad en las vías.

, senador del Partido Liberal, habló sobre la propuesta del Gobierno para . Defendió la necesidad de , los procedimientos contra conductores y los posibles abusos de autoridad en las vías. Darío Hidalgo Guerrero, experto en movilidad sostenible y profesor de la Universidad Javeriana, analizó los cambios que podría tener el Código Nacional de Tránsito y pidió que la reforma mantenga como eje principal la seguridad vial . Consideró viable revisar el costo de las multas, siempre que haya más control y que las sanciones sigan funcionando como una herramienta para reducir comportamientos de riesgo.

. Consideró viable revisar el costo de las multas, siempre que haya más control y que las sanciones sigan funcionando como una herramienta para reducir comportamientos de riesgo. Santiago Wilches , gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, habló sobre las suspensiones programadas de agua en Medellín y explicó que la medida busca prepararse ante los efectos del fenómeno de El Niño . Señaló que algunas zonas dependen de embalses con baja capacidad de regulación y que las empresas prestadoras deben anticiparse con planes de contingencia.

, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, . Señaló que algunas zonas dependen de embalses con baja capacidad de regulación y que las empresas prestadoras deben anticiparse con planes de contingencia. Horacio Medina , presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, analizó el posible acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Afirmó que aún no se conocen los términos completos del convenio y que no se puede concluir si Venezuela pierde soberanía o si Estados Unidos gana más .

, presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, analizó el posible acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. . Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, pidió al Gobierno Nacional abrir un espacio de diálogo con el departamento antes de tomar decisiones sobre los procesos de paz y la estrategia de seguridad. Aseguró que Nariño ha tenido una reducción importante en homicidios y otros indicadores de violencia, y defendió los avances de la paz territorial en municipios como Tumaco.

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