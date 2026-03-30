Nuevo fallo en España reaviva disputa por marca Frisby: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 30 de marzo de 2026:
- Rodrigo Lara, exsenador del Cambio Radical, habló sobre si hay desconfianza en las encuestas.
- Charles Dupont, representante legal de Frisby España, se refirió sobre el litigio entre Frisby y una marca gemela en España, que tiene un nuevo capítulo. Un juzgado en Alicante revocó las medidas cautelares que habían frenado la apertura de restaurantes en territorio europeo y que podrían causar daños irreparables a la marca colombiana.
- Pilar Cuartas Rodríguez, periodista y abogada, detalló las denuncias relacionadas con violencias basadas en género que expuso en redes sociales.
Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), explicó qué está pasando con el predial en las zonas rurales en el país.
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