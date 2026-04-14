Nuevo movimiento político en la Alianza Verde: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de abril 2026

Actualizado: 14 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 14 de abril de 2026:
- El senador Jota Pe Hernández habló sobre la decisión de la dirección nacional de la Alianza Verde frente a su respaldo en la contienda presidencial. Una proposición del bloque del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dejó abierta la puerta a diálogos con la campaña de Iván Cepeda, aunque se aclaró que no habrá apoyo hasta que exista un acuerdo programático.
- Nicolás Ibargüen, ambientalista y productor, se refirió sobre el anuncio del Ministerio de Ambiente de destinar 7.000 millones de pesos para la eutanasia de cerca de 80 hipopótamos en Colombia.
Sergio Arboleda, abogado de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, habló sobre los avances en la querella presentada en Argentina contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de los llamados falsos positivos.
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