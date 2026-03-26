Siguen las reacciones por retiro de apoyo a Bachelet: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 26 de marzo de 2026:



Jorge Heine, exembajador de Chile en China , habló de la decisión de José Antonio Kast de retirar el apoyo a Michelle Bachelet.

, habló de la decisión de José Antonio Kast de retirar el apoyo a Michelle Bachelet. Juanita Schvartzman, fundadora del movimiento Padres en Colombia Village to Raise , se refirió del uso de celulares en menores de edad

, se refirió del uso de celulares en menores de edad Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, habló de la caída crítica en los niveles de agua de dos embalses.

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