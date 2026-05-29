Tensión por decisiones políticas en elecciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 29 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 29 de mayo de 2026:



Camilo Ospina, presidente de Asobares Asociación de Bares de Colombia, habló de la decisión de la Alcaldía de Bogotá de decretar ley seca en la capital desde este viernes 29 de mayo y hasta el lunes 1 de junio, Adicional se refirió a la cantidad de festivos que tiene el país, y cómo afecta de manera negativa a los establecimientos.

presidente de Asobares Asociación de Bares de Colombia, habló de la decisión de la Alcaldía de Bogotá de Adicional se refirió a la cantidad de festivos que tiene el país, y cómo afecta de manera negativa a los establecimientos. Cristian Quiroz , presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dialogó sobre las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo , indicó que los votos que se le den a las personas que ya no están en la contienda electoral no se tendrán en cuenta.

, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dialogó sobre las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo indicó que Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, se refirió a ¿sí se distanciará de la campaña de Paloma Valencia y apoyará a Abelardo De La Espriella?

senadora del Partido de la U, se refirió a Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, discutió el informe sobre rendición de cuentas de las campañas presidenciales.

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