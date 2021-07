19 de julio de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este lunes en Mañanas BLU, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, habló sobre el audio que se filtró en el que ella dice que no puede cerrar Cali.

"Me ha tocado a mí llevar un peso en el que no tengo responsabilidad, porque no puedo tomar medidas sobre Santiago de Cali”, dijo.

Además, el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se refirió a las protestas que habrá este 20 de julio en Colombia.

"Si en algún momento se presentan violaciones inmediatamente se procede a realizar la captura y judicialización", indicó.

Escuche también a Francisco Maltés, presidente de la CUT, quien habló sobre los 10 proyectos de ley que presentará el Comité Nacional del paro en el Congreso.

"Mañana vamos a hacer movilizaciones a nivel nacional en apoyo a la radicación de los proyectos de ley que vamos a presentar ", dijo.

En Mañanas BLU, también estuvo Angélica Mayolo, ministra de Cultura, quien habló sobre la reactivación del sector cultural y el concierto 'Colombia, un amor que nos une', que se realizará este 20 de julio.

"Este concierto reconoce la diversidad cultural y étnica de nuestro país, tenemos grupos muy diversos con un enfoque muy importante de género", explicó.

También, Fabio Rodríguez, exciclista y entrenador de Julián Esteban Gómez, habló sobre la muerte del pequeño.

"La autopista no es solo para los conductores de vehículos y motos, ahí también vamos los ciclistas", dijo.

Por último, Diana Bustamante, coproductora de Memoria, la película rodada en Colombia que ganó el premio del Jurado de Cannes, habló de cómo recibió este reconocimiento.

"Fue una iniciativa de los dos actores colombianos, pero a la que todos nos sumamos y apoyamos", dijo en Mañanas BLU.

Escuche la emisión completa de Mañanas BLU de este lunes: