Autoridades se preparan en vías nacionales para Semana Santa: Mañanas Blu, martes, 31 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 31 de marzo de 2026:
- El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, habló sobre el rescate de cinco niños, su hermana de 18 años y su padre, quienes estaban escondidos en las selvas del Caquetá, perseguidos por disidencias al mando de alias 'Calarcá'.
- Francisco Bermúdez, alcalde de Melgar (Tolima), profundizó sobre la grave emergencia en el municipio tras el desbordamiento de las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha, que ha provocado inundaciones, daños estructurales y pérdidas materiales en varios sectores.
- Luis Saucedo, director de la Oficina de Integración de Vehículos Orion de la NASA, se refirió sobre la misión Artemis II.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló sobre el proyecto de ampliación de la Autopista Norte.
- El presidente del Consejo de Estado Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se refirió sobre el escrutinio de los resultados para la Cámara de Representantes.
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