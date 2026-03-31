Autoridades se preparan en vías nacionales para Semana Santa: Mañanas Blu, martes, 31 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 31 de marzo de 2026:



El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército , habló sobre el rescate de cinco niños, su hermana de 18 años y su padre, quienes estaban escondidos en las selvas del Caquetá, perseguidos por disidencias al mando de alias 'Calarcá'.

, habló sobre el rescate de cinco niños, su hermana de 18 años y su padre, quienes estaban escondidos en las selvas del Caquetá, perseguidos por disidencias al mando de alias 'Calarcá'. Francisco Bermúdez, alcalde de Melgar (Tolima) , profundizó sobre la grave emergencia en el municipio tras el desbordamiento de las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha, que ha provocado inundaciones, daños estructurales y pérdidas materiales en varios sectores.

, profundizó sobre la grave emergencia en el municipio tras el desbordamiento de las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha, que ha provocado inundaciones, daños estructurales y pérdidas materiales en varios sectores. Luis Saucedo, director de la Oficina de Integración de Vehículos Orion de la NASA , se refirió sobre la misión Artemis II.

, se refirió sobre la misión Artemis II. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , habló sobre el proyecto de ampliación de la Autopista Norte.

, habló sobre el proyecto de ampliación de la Autopista Norte. El presidente del Consejo de Estado Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se refirió sobre el escrutinio de los resultados para la Cámara de Representantes.

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