¿Amazon, Shein y Temu deberán pagar más impuestos?: Mañanas Blu, 29 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 29 de octubre de 2026:



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, destacó el operativo conjunto contra estructuras delincuenciales que dejó 117 allanamientos, 104 capturas por orden judicial y más de 60 personas detenidas en flagrancia . Señaló que fueron golpeadas diez bandas con presencia en diferentes localidades y aseguró que esta intervención será la primera de varias operaciones coordinadas con el Gobierno Nacional, la Fiscalía y la Fuerza Pública. También aclaró que el Ejército continuará apoyando labores de seguridad, pero descartó que sustituya a la Policía en las funciones de seguridad ciudadana.

. Señaló que fueron golpeadas diez bandas con presencia en diferentes localidades y aseguró que esta intervención será la primera de varias operaciones coordinadas con el Gobierno Nacional, la Fiscalía y la Fuerza Pública. También aclaró que el Ejército continuará apoyando labores de seguridad, pero descartó que sustituya a la Policía en las funciones de seguridad ciudadana. Pedro Poves, portavoz del sindicato de funcionarios CSIF en España, pidió la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el grave accidente ferroviario y aseguró que existen problemas de mantenimiento, infraestructura y condiciones laborales dentro del sistema. Según el dirigente sindical, los puestos de control ferroviario presentan alta rotación y elevados niveles de estrés, mientras cuestionó que se responsabilice a trabajadores individuales por una tragedia que, a su juicio, refleja fallas estructurales.

y aseguró que existen problemas de mantenimiento, infraestructura y condiciones laborales dentro del sistema. Según el dirigente sindical, los puestos de control ferroviario presentan alta rotación y elevados niveles de estrés, mientras cuestionó que se responsabilice a trabajadores individuales por una tragedia que, a su juicio, refleja fallas estructurales. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, respaldó la propuesta para que las compras realizadas mediante plataformas internacionales paguen IVA incluso cuando sean inferiores a 200 dólares . Explicó que, en su criterio, no se estaría creando un nuevo impuesto, sino eliminando una interpretación que permite que mercancías provenientes principalmente de China ingresen a través de Estados Unidos sin pagar el IVA, situación que considera genera una competencia desigual frente a comerciantes e importadores colombianos.

. Explicó que, en su criterio, no se estaría creando un nuevo impuesto, sino eliminando una interpretación que permite que mercancías provenientes principalmente de China ingresen a través de Estados Unidos sin pagar el IVA, situación que considera genera una competencia desigual frente a comerciantes e importadores colombianos. Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, también respaldó que las plataformas extranjeras paguen impuestos y defendió mantener medidas arancelarias sobre las prendas terminadas provenientes del exterior. Aseguró que Colombia no compite únicamente contra empresas chinas, sino contra los incentivos que reciben los productores de ese país, y señaló que están en juego cerca de 2,5 millones de empleos relacionados con el sistema moda.

Aseguró que Colombia no compite únicamente contra empresas chinas, sino contra los incentivos que reciben los productores de ese país, y señaló que están en juego cerca de 2,5 millones de empleos relacionados con el sistema moda. Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, explicó que la contrarreforma pensional presentada por su bancada busca mantener la posibilidad de elegir entre Colpensiones y los fondos privados, además de permitir traslados entre regímenes cada cinco años y sin límite de edad . El proyecto también plantea que quienes lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos puedan elegir entre recibir una renta periódica o solicitar la devolución de sus ahorros.

. El proyecto también plantea que quienes lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos puedan elegir entre recibir una renta periódica o solicitar la devolución de sus ahorros. Daniel Perea, vicepresidente de Terpel, anunció una inversión de 45.000 millones de pesos en cuatro proyectos de reconstrucción en tres ciudades afectadas por el terremoto . En Pereira, alrededor de 22.000 a 23.000 millones serán destinados a reconstruir la institución educativa San Nicolás, que contará con tecnología de aislamiento sísmico y podría tardar entre 18 y 24 meses; en Cali también se instalarán aulas provisionales y se construirán nuevas instalaciones educativas.

. En Pereira, alrededor de 22.000 a 23.000 millones serán destinados a reconstruir la institución educativa San Nicolás, que contará con tecnología de aislamiento sísmico y podría tardar entre 18 y 24 meses; en Cali también se instalarán aulas provisionales y se construirán nuevas instalaciones educativas. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, defendió las restricciones a motociclistas durante el fin de semana de Halloween y aseguró que buscan disminuir riesgos viales y evitar caravanas que en años anteriores han generado accidentes, desórdenes y hechos violentos. Indicó que la Policía, los agentes de Movilidad y el Ejército participarán en puestos de control y explicó que algunas motocicletas destinadas a actividades comerciales o logísticas debidamente identificadas estarán exceptuadas de las medidas.

que en años anteriores han generado accidentes, desórdenes y hechos violentos. Indicó que la Policía, los agentes de Movilidad y el Ejército participarán en puestos de control y explicó que algunas motocicletas destinadas a actividades comerciales o logísticas debidamente identificadas estarán exceptuadas de las medidas. Miguel Forero, líder motero de Motocultura, cuestionó las restricciones generales impuestas a los motociclistas y aseguró que terminan perjudicando a personas que utilizan la moto como herramienta de trabajo, especialmente trabajadores informales . Aunque manifestó estar en contra de las caravanas de Halloween y reconoció la necesidad de mejorar la seguridad vial, pidió mayor diálogo entre el Distrito y los motociclistas y propuso buscar alternativas que no impliquen restringir a todo el gremio.

. Aunque manifestó estar en contra de las caravanas de Halloween y reconoció la necesidad de mejorar la seguridad vial, pidió mayor diálogo entre el Distrito y los motociclistas y propuso buscar alternativas que no impliquen restringir a todo el gremio. Lucrecia Landaverde, abogada penalista en El Salvador, cuestionó la decisión del presidente Nayib Bukele de anunciar el envío de 2.000 militares a Haití y consideró que este tipo de iniciativas internacionales también buscan proyectar políticamente la imagen del mandatario salvadoreño. Landaverde expresó dudas sobre las circunstancias que rodearon el supuesto secuestro de cuatro militares salvadoreños y criticó la situación interna bajo el estado de excepción, por lo que sostuvo que existen interrogantes sobre los objetivos de una intervención de esa magnitud.

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