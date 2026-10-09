¿Armas por droga entre las Farc y el chavismo?: Mañanas Blu, 9 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 9 de octubre de 2026:



Rosmit Mantilla, activista y exiliado venezolano, aseguró que las víctimas reciben con alivio que la justicia estadounidense haya incorporado denuncias de tortura dentro del proceso contra Nicolás Maduro, después de años de documentar estos hechos . El exdiputado, quien estuvo preso en El Helicoide, relató que presenció graves torturas contra otros detenidos y sostuvo que se trataba de prácticas sistemáticas dentro de los centros de reclusión venezolanos.

. El exdiputado, quien estuvo preso en El Helicoide, relató que presenció graves torturas contra otros detenidos y sostuvo que se trataba de prácticas sistemáticas dentro de los centros de reclusión venezolanos. César Coello, abogado venezolano y exiliado político, aseguró que los elementos conocidos dentro de la investigación estadounidense muestran, a su juicio, una cooperación histórica entre autoridades venezolanas y grupos armados colombianos como las Farc y el ELN . Explicó que, según la acusación, existió un esquema de intercambio con las FARC en el que se entregaban armas a cambio de cargamentos de droga, como parte de una relación que habría facilitado las operaciones de narcotráfico de la organización desde territorio venezolano.

. Explicó que, según la acusación, existió un esquema de intercambio con las FARC en el que se entregaban armas a cambio de cargamentos de droga, como parte de una relación que habría facilitado las operaciones de narcotráfico de la organización desde territorio venezolano. Guillermo Escobar, director del Idiger, explicó que el fenómeno de El Niño no significa que las lluvias desaparezcan y advirtió que Bogotá todavía puede registrar precipitaciones fuertes, granizadas y vendavales durante octubre y noviembre. Indicó que para diciembre y enero se esperan condiciones mucho más secas, por lo que aumentará la atención sobre el abastecimiento de agua, la energía y el riesgo de incendios forestales; además, señaló que el Acueducto ha tomado previsiones para evitar un escenario de racionamiento.

Indicó que para diciembre y enero se esperan condiciones mucho más secas, por lo que aumentará la atención sobre el abastecimiento de agua, la energía y el riesgo de incendios forestales; además, señaló que el Acueducto ha tomado previsiones para evitar un escenario de racionamiento. Christian Euscátegui, consultor de variabilidad climática y cambio climático, advirtió que El Niño actual se encuentra en una categoría muy fuerte y explicó que las anomalías de temperatura en algunas zonas del Pacífico tropical están entre tres y cuatro grados por encima de lo normal. Señaló que los efectos más intensos para Colombia podrían sentirse durante el primer trimestre de 2027, principalmente con déficit de lluvias y mayores temperaturas, y aclaró que todavía es muy temprano para determinar si después llegará un fenómeno de La Niña.

y explicó que las anomalías de temperatura en algunas zonas del Pacífico tropical están entre tres y cuatro grados por encima de lo normal. Señaló que los efectos más intensos para Colombia podrían sentirse durante el primer trimestre de 2027, principalmente con déficit de lluvias y mayores temperaturas, y aclaró que todavía es muy temprano para determinar si después llegará un fenómeno de La Niña. Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, respaldó el borrador del decreto que modifica los protocolos para atender la protesta social y aseguró que mantiene el diálogo como mecanismo prioritario. Según el congresista, la propuesta permitiría que la fuerza pública actúe contra quienes cometan hechos violentos durante las manifestaciones, con registro previo de sus actuaciones y decisiones coordinadas desde un puesto de mando unificado, sin criminalizar a quienes protesten pacíficamente.

Según el congresista, la propuesta permitiría que la fuerza pública actúe contra quienes cometan hechos violentos durante las manifestaciones, con registro previo de sus actuaciones y decisiones coordinadas desde un puesto de mando unificado, sin criminalizar a quienes protesten pacíficamente. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, alertó sobre los casos de violencia contra los adultos mayores y reportó que los registros analizados por el instituto pasaron de 2.874 entre enero y julio de 2025 a 3.172 en el mismo periodo de 2026, mientras que los homicidios bajaron de 409 a 397. Sobre el caso de Blanca Pérez , explicó que ya existe un dictamen preliminar, pero Medicina Legal espera resultados adicionales de laboratorio para entregar el informe definitivo a la Fiscalía la próxima semana.

y reportó que los registros analizados por el instituto pasaron de 2.874 entre enero y julio de 2025 a 3.172 en el mismo periodo de 2026, mientras que los homicidios bajaron de 409 a 397. Sobre el caso de , explicó que ya existe un dictamen preliminar, pero Medicina Legal espera resultados adicionales de laboratorio para entregar el informe definitivo a la Fiscalía la próxima semana. El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía, informó que durante el puente festivo se proyecta la movilización de alrededor de 11 millones de vehículos por las carreteras del país y pidió extremar precauciones por las lluvias . Reportó afectaciones viales en 12 departamentos, con seis cierres totales y 22 restricciones o pasos intermitentes, y recordó que el lunes festivo funcionará el pico y placa regional para ingresar a Bogotá de 12:00 a 4:00 p. m. para placas pares y de 4:00 a 8:00 p. m. para impares.

. Reportó afectaciones viales en 12 departamentos, con seis cierres totales y 22 restricciones o pasos intermitentes, y recordó que el lunes festivo funcionará el pico y placa regional para ingresar a Bogotá de 12:00 a 4:00 p. m. para placas pares y de 4:00 a 8:00 p. m. para impares. Luz Marina Gómez, pasajera del vuelo AV042 entre Medellín y Nueva York, relató los momentos de angustia que vivió cuando el avión sufrió una fuerte turbulencia y varias personas salieron de sus asientos por la intensidad del movimiento. También contó que pensó que iba a morir y sufrió una lesión en una mano; Avianca informó que la turbulencia imprevista dejó heridas a seis pasajeros y tres integrantes de la tripulación.

También contó que pensó que iba a morir y sufrió una lesión en una mano; Avianca informó que la turbulencia imprevista dejó heridas a seis pasajeros y tres integrantes de la tripulación. Ómar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, explicó que Colombia ha reducido los embarazos infantiles y adolescentes, pero advirtió que siguen registrándose cerca de 2.900 casos de niñas menores de 14 años, edad en la que jurídicamente no existe consentimiento para una relación sexual. Señaló que todavía existen grandes falencias en educación sexual y pidió fortalecer tanto las políticas públicas como el papel de las familias como entornos de protección para niños y adolescentes.

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