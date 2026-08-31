Avanza recostrucción en el Valle del Cauca tras terremoto: Mañanas Blu, lunes 31 de agosto de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 31 de agosto de 2026:



Ariel Cortés , director de Medicina Legal, confirmó que nueve de las diez personas muertas durante la operación militar contra disidencias en El Retorno, Guaviare, ya fueron identificadas . Entre ellas hay tres menores de edad , dos de 15 años y uno de 16, mientras que el décimo cuerpo permanece sin identificar debido a que fue recibido incompleto

, director de Medicina Legal, confirmó que . Entre ellas hay , dos de 15 años y uno de 16, mientras que el décimo cuerpo permanece sin identificar debido a que fue recibido incompleto La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que el departamento inició un modelo de autoconstrucción asistida para recuperar parte de las cerca de 15.000 viviendas que quedaron inhabitables o colapsaron tras el terremoto. Además, señaló que 220 sedes educativas colapsaron y que ya se prioriza su reconstrucción, mientras otras instituciones con daños menores serán reparadas para recuperar gradualmente la presencialidad.

Además, señaló que y que ya se prioriza su reconstrucción, mientras otras instituciones con daños menores serán reparadas para recuperar gradualmente la presencialidad. Juan Carlos Morales , gerente encargado de XM , advirtió que si los mantenimientos de Guavio y Chivor se realizan de manera simultánea, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare podrían enfrentar racionamientos programados de energía . Explicó que ambas centrales sacarían del sistema más de 1.700 megavatios y aseguró que todavía están a tiempo de coordinar con Enel y AES para mover uno de los mantenimientos y reducir ese riesgo.

, gerente encargado de , advirtió que . Explicó que ambas centrales sacarían del sistema más de y aseguró que todavía están a tiempo de coordinar con Enel y AES para mover uno de los mantenimientos y reducir ese riesgo. Diego Parra , director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, explicó que modificar sin autorización un inmueble declarado bien de interés cultural puede generar multas tanto para el propietario como para los profesionales responsables. En el caso de un apartamento del conjunto Altos de Santana , señaló que además de las sanciones económicas se podría ordenar reconstruir la escalera original que fue intervenida sin permiso.

, director del En el caso de un apartamento del conjunto , señaló que además de las sanciones económicas se podría ordenar reconstruir la escalera original que fue intervenida sin permiso. David Fisher , director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aseguró que las labores de búsqueda continúan en medio de dificultades de acceso, fallas en las comunicaciones y fuertes lluvias . Explicó que todavía no existe una cifra consolidada de desaparecidos y que muchas familias permanecen esperando noticias de sus seres queridos.

, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la y de la Media Luna Roja, . Explicó que todavía no existe una cifra consolidada de desaparecidos y que muchas familias permanecen esperando noticias de sus seres queridos. Orlando Molano, director del IDU, informó que fueron habilitados parcialmente dos ramales del puente de Venecia, uno para TransMilenio y otro para tráfico mixto que conecta la Autopista Sur con la avenida 68 hacia el norte. Señaló que la apertura permitirá avanzar en las obras de los deprimidos y que la meta es tener completamente habilitado el puente hacia noviembre, mientras que el desvío de vehículos por el barrio Venecia ya había sido eliminado desde hace cerca de un mes.

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