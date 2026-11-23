Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 23 de noviembre de 2026:



Juan Felipe Pedraza, ‘R3ntas’, economista que reveló el caso de los títulos de Luz Verónica Estrada, aseguró que continúa revisando las hojas de vida de otros congresistas que se han presentado públicamente con profesiones o estudios que, según sus investigaciones, no corresponden con los registros de las universidades . Señaló que tiene otros casos bajo revisión, incluidos dos senadores y tres representantes, y afirmó que después de terminar esa búsqueda en el Pacto Histórico pretende hacer el mismo ejercicio con integrantes de otros partidos.

. Señaló que tiene otros casos bajo revisión, incluidos dos senadores y tres representantes, y afirmó que después de terminar esa búsqueda en el Pacto Histórico pretende hacer el mismo ejercicio con integrantes de otros partidos. El coronel George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, informó que el ataque con drones explosivos contra el comando de Policía en Cúcuta dejó tres personas lesionadas y más de 60 viviendas y establecimientos afectados por la onda explosiva . Señaló que todavía no podían atribuir oficialmente el atentado al ELN, aunque recordó antecedentes recientes de ese grupo en la región, y aseguró que los sistemas antidrones disponibles fueron utilizados y evitaron consecuencias mayores.

. Señaló que todavía no podían atribuir oficialmente el atentado al ELN, aunque recordó antecedentes recientes de ese grupo en la región, y aseguró que los sistemas antidrones disponibles fueron utilizados y evitaron consecuencias mayores. Leonardo Hernández, alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, aclaró que el ataque contra el batallón del municipio no fue ejecutado directamente con drones, sino desde un furgón acondicionado con cilindros explosivos, mientras los drones habrían sido utilizados para distraer a los militares y ayudar a orientar el ataque. El hecho dejó un soldado muerto y 23 heridos; según el alcalde, de unos 16 o 17 cilindros preparados solo explotaron entre seis y ocho, y anunció una recompensa conjunta de 50 millones de pesos por información sobre los responsables.

El hecho dejó un soldado muerto y 23 heridos; según el alcalde, de unos 16 o 17 cilindros preparados solo explotaron entre seis y ocho, y anunció una recompensa conjunta de 50 millones de pesos por información sobre los responsables. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respaldó la discusión planteada por la OCDE sobre aumentar y equiparar la edad de pensión entre hombres y mujeres, al considerar que el sistema actual no es sostenible . Propuso comenzar a pensar en una edad mínima de 65 años para ambos, mantener alrededor de 1.300 semanas cotizadas y aplicar una transición gradual, con mecanismos que reconozcan las labores de cuidado mediante reducciones de semanas para algunos beneficiarios.

. Propuso comenzar a pensar en una edad mínima de 65 años para ambos, mantener alrededor de 1.300 semanas cotizadas y aplicar una transición gradual, con mecanismos que reconozcan las labores de cuidado mediante reducciones de semanas para algunos beneficiarios. Daniel Bilbao, experto en el ecosistema tecnológico y de inteligencia artificial en Silicon Valley, analizó el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia y sostuvo que demuestra el peso estratégico que han adquirido los líderes de las grandes compañías tecnológicas para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos . Consideró que existen sobrevaloraciones en algunas empresas del sector de la inteligencia artificial, aunque descartó que todo el sector sea una burbuja y estimó que, ante una eventual corrección, algunas compañías seguirán concentrando buena parte de la creación de riqueza durante la próxima década.

. Consideró que existen sobrevaloraciones en algunas empresas del sector de la inteligencia artificial, aunque descartó que todo el sector sea una burbuja y estimó que, ante una eventual corrección, algunas compañías seguirán concentrando buena parte de la creación de riqueza durante la próxima década. Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, negó haber recibido información previa sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay y explicó que la alerta que llegó a su equipo en abril de 2025 hacía referencia a un supuesto plan para asesinarla a ella . Señaló que posteriormente entregó esa información a la Fiscalía y a María Claudia Tarazona porque la fuente provenía de Caquetá y consideró que podía ser útil para esclarecer el crimen de Uribe; además, aseguró que mantiene la intención de volver a aspirar a la Presidencia en 2030 si encuentra respaldo ciudadano.

. Señaló que posteriormente entregó esa información a la Fiscalía y a María Claudia Tarazona porque la fuente provenía de Caquetá y consideró que podía ser útil para esclarecer el crimen de Uribe; además, aseguró que mantiene la intención de volver a aspirar a la Presidencia en 2030 si encuentra respaldo ciudadano. Andrés Cortés, coordinador encargado de la Unidad de Apoyo a Programas de la OIM Colombia, informó que la organización ha atendido a más de 16.000 personas en 50 municipios afectados por el terremoto y explicó que una nueva encuesta encontró que cerca del 87 % de los consultados pretende permanecer en su mismo municipio. Entre las principales necesidades identificadas están la alimentación, la higiene, la atención en salud, el saneamiento y el alojamiento, mientras quienes contemplan trasladarse mencionaron ciudades como Bogotá, Medellín, Dosquebradas y Cali, y destinos internacionales como España, Chile y Venezuela.

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