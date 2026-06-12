Colombia se prepara para el fenómeno de El Niño: Mañanas Blu, viernes 12 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 12 de junio de 2026:



Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema , habló de si la doble nacionalidad de Abelardo De La Espriella lo inhabilita para ser presidente.

, habló de si la doble nacionalidad de Abelardo De La Espriella lo inhabilita para ser presidente. Thalía Johana Saldarriaga, colombiana que le contó su historia al papa León XIV, se refirió de su experiencia con el sumo pontífice.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry , abordó sobre la anticipación de la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia.

, abordó sobre la anticipación de la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia. Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de EEUU, habló del fenómeno de El Niño.

César Valencia, presidente y fundador del Club Deportivo Fútbol Paz de Cali, se refirió de la formación de Julián Quiñones, futbolista colombiano naturalizado mexicano que hizo el primer gol del Mundial 2026.

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