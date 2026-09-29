¿Colombia tendrá que aumentar la edad para pensionarse?: Mañanas Blu, 29 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 29 de septiembre de 2026:



Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que la alta informalidad laboral, la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población representan problemas para la sostenibilidad del sistema pensional . Planteó que el país deberá discutir nuevas fuentes de financiación y consideró necesario plantear un eventual aumento de la edad de jubilación ante el crecimiento de la expectativa de vida.

. Planteó que el país deberá discutir nuevas fuentes de financiación y consideró necesario plantear un eventual aumento de la edad de jubilación ante el crecimiento de la expectativa de vida. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, explicó que el decreto contra productos elaborados mediante trabajo forzoso todavía requiere definir la metodología para identificar cadenas de suministro con riesgo y garantizar procesos de verificación y defensa para las empresas. Señaló que la medida fortalece la posición de Colombia en la negociación con Estados Unidos para intentar reducir el arancel del 12,5 %, aunque aclaró que su disminución no está garantizada.

para identificar cadenas de suministro con riesgo y garantizar procesos de verificación y defensa para las empresas. Señaló que la medida fortalece la posición de Colombia en la negociación con Estados Unidos para intentar reducir el arancel del 12,5 %, aunque aclaró que su disminución no está garantizada. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, consideró que un eventual crédito del Fondo Monetario Internacional podría permitirle al país reemplazar deuda costosa por financiación a tasas más bajas, pero insistió en que deberá ir acompañado de un ajuste fiscal creíble. Estimó, a manera de cálculo, que una operación cercana a US$20.000 millones podría tener sentido y sostuvo que el énfasis debería estar en reducir gasto antes que en aumentar impuestos.

Estimó, a manera de cálculo, que una operación cercana a US$20.000 millones podría tener sentido y sostuvo que el énfasis debería estar en reducir gasto antes que en aumentar impuestos. Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se refirió a las diferencias entre su partido y otros sectores de derecha de cara a las elecciones regionales de 2027 . Señaló que existe competencia entre esas fuerzas, pero sostuvo que la posibilidad de acuerdos permanece abierta en algunas regiones y pidió que las diferencias políticas se tramitan sin ataques personales.

. Señaló que existe competencia entre esas fuerzas, pero sostuvo que la posibilidad de acuerdos permanece abierta en algunas regiones y pidió que las diferencias políticas se tramitan sin ataques personales. María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, presentó la estrategia 'Cali Somos Todos', que dispone inicialmente de $10.300 millones para apoyar la reactivación de empresarios afectados por el terremoto. Explicó que 1.200 negocios en condición crítica serán priorizados con apoyos productivos de entre $5 millones y $20 millones, mientras otro grupo podrá acceder posteriormente a líneas de crédito en condiciones especiales.

Explicó que 1.200 negocios en condición crítica serán priorizados con apoyos productivos de entre $5 millones y $20 millones, mientras otro grupo podrá acceder posteriormente a líneas de crédito en condiciones especiales. Aldo Reverte, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas de España, explicó las demandas de quienes protestan por la crisis de vivienda tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, convertido en símbolo de las movilizaciones. Defendió contratos de alquiler más estables, mayores protecciones para los arrendatarios y reglas similares para alquileres habituales y temporales, en medio del debate abierto por las nuevas medidas del Gobierno español.

Defendió contratos de alquiler más estables, mayores protecciones para los arrendatarios y reglas similares para alquileres habituales y temporales, en medio del debate abierto por las nuevas medidas del Gobierno español. Giovanni de la Cruz, jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de las Clínicas del Country y La Colina, explicó que relojes, anillos y otros dispositivos inteligentes pueden entregar información útil para detectar señales tempranas de problemas cardíacos, pero no reemplazan el diagnóstico médico. También recomendó una valoración cardiovascular antes de practicar actividades físicas de alta exigencia, especialmente en personas que desconocen si tienen alguna enfermedad cardíaca previa.

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