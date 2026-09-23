¿Cómo recuperar la seguridad y el comercio de Santa Marta?: Mañanas Blu, 23 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 23 de septiembre de 2026:



Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, aseguró que la ciudad avanza hacia la normalidad después de las acciones atribuidas a los Pachenca y destacó el despliegue de 600 policías y 500 militares . Señaló que continúan las clases en la zona urbana y pidió a comerciantes y transportadores retomar sus actividades con el respaldo de la fuerza pública.

. Señaló que continúan las clases en la zona urbana y pidió a comerciantes y transportadores retomar sus actividades con el respaldo de la fuerza pública. Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, estimó en más de $42.000 millones las pérdidas económicas que dejaron en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera las restricciones y la baja actividad comercial . Advirtió que el impacto golpea especialmente al comercio, el transporte, la hotelería y el turismo, y pidió reforzar de manera permanente las capacidades de seguridad en la región.

. Advirtió que el impacto golpea especialmente al comercio, el transporte, la hotelería y el turismo, y pidió reforzar de manera permanente las capacidades de seguridad en la región. Iris Marín, defensora del Pueblo, explicó que una alerta temprana emitida meses atrás ya advertía sobre el fortalecimiento del control territorial de los Pachenca en sectores de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla , mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y control de actividades económicas. Señaló que la respuesta estatal debe combinar la acción de la fuerza pública con prevención del reclutamiento, protección a comunidades y oportunidades para los jóvenes.

, mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y control de actividades económicas. Señaló que la respuesta estatal debe combinar la acción de la fuerza pública con prevención del reclutamiento, protección a comunidades y oportunidades para los jóvenes. José Luis Ramírez, exasesor de la OEA, explicó que la eventual activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, dentro de la estrategia denominada Escudo de las Américas requeriría primero una votación de los países miembros del mecanismo . Señaló que actualmente son 19 y que, según su explicación, se necesitarían 11 votos para convocar una reunión de cancilleres que defina las medidas a adoptar.

. Señaló que actualmente son 19 y que, según su explicación, se necesitarían 11 votos para convocar una reunión de cancilleres que defina las medidas a adoptar. John Édgar Pérez, representante a la Cámara de Cambio Radical, explicó que el Presupuesto General de la Nación mantendrá inicialmente el monto aprobado y que el anunciado recorte de $45 billones vendría posteriormente mediante la denominada ley de rescate fiscal . Indicó además que la ponencia contempla trasladar $2 billones desde el Ministerio de Hacienda al sector salud y que los recursos para la reconstrucción por el terremoto se concentrarían en el Fondo Milagro.

. Indicó además que la ponencia contempla trasladar $2 billones desde el Ministerio de Hacienda al sector salud y que los recursos para la reconstrucción por el terremoto se concentrarían en el Fondo Milagro. Edwar Dulcey, comandante de Bomberos de Villa de Leyva, informó que cerca de 500 personas trabajan en la liquidación del incendio en el sector de Iguaque y señaló que espera superar el 90 % de control durante la tarde. Explicó que seis aeronaves continuaban realizando descargas mientras bomberos, organismos de emergencia y comunidad trabajaban directamente sobre los bordes del fuego.

Explicó que seis aeronaves continuaban realizando descargas mientras bomberos, organismos de emergencia y comunidad trabajaban directamente sobre los bordes del fuego. Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, advirtió que productores y trabajadores del Magdalena enfrentan extorsiones, robos y dificultades para ingresar a las fincas , y aseguró que incluso fue necesario acompañamiento del Ejército para movilizar una caravana de más de 30 contenedores de banano hacia el puerto de Santa Marta. También pidió créditos de largo plazo y apoyos para enfrentar los efectos económicos y climáticos que golpean al sector.

, y aseguró que incluso fue necesario acompañamiento del Ejército para movilizar una caravana de más de 30 contenedores de banano hacia el puerto de Santa Marta. También pidió créditos de largo plazo y apoyos para enfrentar los efectos económicos y climáticos que golpean al sector. Claudia Flórez, médica pediatra especialista en cuidado intensivo y cardiología pediátrica, explicó la cirugía de Fontán practicada a Lucas Murillo , quien nació con un solo ventrículo funcional y cuya evolución, aseguró, ha superado las expectativas del equipo médico.

, quien nació con un solo ventrículo funcional y cuya evolución, aseguró, ha superado las expectativas del equipo médico. Caroline Espitaleta, magíster en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán, explicó los resultados de un estudio según el cual el 66 % de los participantes había practicado alguna dieta popular difundida en redes sociales, especialmente entre jóvenes. Señaló que el ayuno intermitente fue una de las tendencias más mencionadas y advirtió sobre los riesgos de seguir dietas sin acompañamiento profesional o basadas en promesas rápidas de pérdida de peso.

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