¿Cómo se aplicará el nuevo decreto durante las marchas?: Mañanas Blu, 14 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 14 de octubre de 2026:



Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, aseguró que la gramilla de El Campín no estaba en condiciones para disputar el partido entre Millonarios y Once Caldas y explicó que la decisión se tomó después de la inspección final junto al árbitro. Señaló que la Dimayor perdió la confianza en Sencia y advirtió que podrían ponerse más estrictos y dejar de programar fútbol en ciudades que no cuenten con escenarios adecuados.

y explicó que la decisión se tomó después de la inspección final junto al árbitro. Señaló que la Dimayor perdió la confianza en Sencia y advirtió que podrían ponerse más estrictos y dejar de programar fútbol en ciudades que no cuenten con escenarios adecuados. Miguel Ángel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, explicó que el sindicato participa en las movilizaciones por sus reparos a las reformas educativas planteadas por el Gobierno y aseguró que una reducción presupuestal afectaría programas como el PAE, infraestructura y atención educativa rural. Pardo afirmó que no marchan por salarios y aseguró que las clases suspendidas por las movilizaciones serán repuestas .

y aseguró que una reducción presupuestal afectaría programas como el PAE, infraestructura y atención educativa rural. Pardo afirmó que no marchan por salarios y aseguró que . Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, informó que el Distrito tiene identificados 18 puntos de concentración para las movilizaciones, de los cuales 14 contemplan desplazamientos hacia la Plaza de Bolívar. Explicó que desde las 7:00 de la mañana quedó instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital y que Bogotá aplicará el nuevo decreto sobre protesta social en coordinación con el Gobierno nacional.

Explicó que desde las 7:00 de la mañana quedó instalado el distrital y que Bogotá aplicará el nuevo decreto sobre protesta social en coordinación con el Gobierno nacional. Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, explicó que para el festival de música electrónica EDC en el que se presentaron numerosas intoxicaciones se exigieron previamente puestos de salud, ambulancias medicalizadas y especialistas en urgencias . Sobre las dos personas fallecidas, señaló que la impresión diagnóstica inicial fue intoxicación aguda, pero aclaró que será Medicina Legal la entidad que determine las sustancias involucradas y la causa definitiva de las muertes.

. Sobre las dos personas fallecidas, señaló que la impresión diagnóstica inicial fue intoxicación aguda, pero aclaró que será Medicina Legal la entidad que determine las sustancias involucradas y la causa definitiva de las muertes. Sergio Mora, vaticanólogo, informó desde Roma que el papa León XIV evoluciona dentro de los parámetros esperados después de su cirugía, pues ya ha comido, caminado dentro de su habitación y se encuentra de buen ánimo. Señaló que, por ahora, se mantiene el viaje previsto a Argentina, Uruguay y Perú, aunque la decisión podría revisarse cuando estén disponibles los resultados histológicos en los próximos días.

pues ya ha comido, caminado dentro de su habitación y se encuentra de buen ánimo. Señaló que, por ahora, se mantiene el viaje previsto a Argentina, Uruguay y Perú, aunque la decisión podría revisarse cuando estén disponibles los resultados histológicos en los próximos días. Ana Karina Patané, especialista en cirugía torácica, explicó que el cáncer de pulmón diagnosticado al papa León XIV podría tener un buen pronóstico si los análisis confirman que fue detectado en una etapa temprana y que no se extendió a otras zonas . Señaló que, en ese escenario, su recuperación podría ser favorable y solo requerir controles médicos, aunque advirtió que una gira internacional apenas dos semanas después de la cirugía podría ser muy exigente para su estado de salud.

. Señaló que, en ese escenario, su recuperación podría ser favorable y solo requerir controles médicos, aunque advirtió que una gira internacional apenas dos semanas después de la cirugía podría ser muy exigente para su estado de salud. Luis Alberto Castañeda, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación (Sintraprojudiciales), explicó que su organización decidió no participar en las movilizaciones porque respalda las políticas del actual Gobierno . Aseguró que se consideran un sindicato independiente de las centrales tradicionales y señaló que cuentan con alrededor de 80 a 100 afiliados.

. Aseguró que se consideran un sindicato independiente de las centrales tradicionales y señaló que cuentan con alrededor de 80 a 100 afiliados. Giovanni Stella, exCEO de Google Colombia, Centroamérica y el Caribe, analizó las advertencias sobre la posibilidad de que futuros modelos de inteligencia artificial puedan propagarse de manera autónoma entre dispositivos y aseguró que, aunque esa capacidad podría existir teóricamente, todavía no es posible determinar con certeza qué tan real es el riesgo. Consideró que algunas compañías están generando un discurso excesivamente alarmista alrededor de la IA y señaló que una preocupación más inmediata está en la privacidad y en el manejo de información personal sensible.

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