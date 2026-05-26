Controversia por evento de Iván Cepeda en Sincelejo: Mañanas Blu, martes 26 de mayo 2026

Actualizado: 26 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 26 de mayo de 2026:
- Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre, y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, se refirieron a la polémica por el evento de Iván Cepeda en Sincelejo.
- Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, se pronunció sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro.
- Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, abordó sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de reducir las tarifas de peajes en las Autopistas del Café.
- La candidata presidencial Claudia López, habló sobre sus propuestas y se refirió sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro y funcionarios del Gobierno.
- Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, se refirió sobre el secuestro de su hijo, Alfredo Iván Guzmán, ocurrido en las últimas horas en zona rural de Arauca.
- El excandidato presidencial Carlos Caicedo, abordó sobre su adhesión a la campaña de Ivan Cepeda.
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