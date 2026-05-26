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Controversia por evento de Iván Cepeda en Sincelejo: Mañanas Blu, martes 26 de mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 26 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 26 de mayo de 2026:

  • Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre, y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, se refirieron a la polémica por el evento de Iván Cepeda en Sincelejo.
  • Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, se pronunció sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro.
  • Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, abordó sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de reducir las tarifas de peajes en las Autopistas del Café.
  • La candidata presidencial Claudia López, habló sobre sus propuestas y se refirió sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro y funcionarios del Gobierno.
  • Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, se refirió sobre el secuestro de su hijo, Alfredo Iván Guzmán, ocurrido en las últimas horas en zona rural de Arauca.
  • El excandidato presidencial Carlos Caicedo, abordó sobre su adhesión a la campaña de Ivan Cepeda.

Escuche el programa completo aquí:

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