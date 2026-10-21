¿Cuál fue el error con el Presupuesto General?: Mañanas Blu, 21 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 21 de octubre de 2026:



John Édgar Pérez, representante a la Cámara de Cambio Radical, explicó el error de procedimiento que dejó diferencias entre los textos del Presupuesto General aprobados por Cámara y Senado, particularmente en el artículo 65. El congresista sostuvo que esa inconsistencia no tendría por qué tumbar todo el presupuesto, pues 97 de los 98 artículos quedaron iguales, y aseguró que el Gobierno todavía podría sancionar lo aprobado y dejar que la discusión jurídica se resuelva posteriormente.

aprobados por Cámara y Senado, particularmente en el artículo 65. El congresista sostuvo que esa inconsistencia no tendría por qué tumbar todo el presupuesto, pues 97 de los 98 artículos quedaron iguales, y aseguró que el Gobierno todavía podría sancionar lo aprobado y dejar que la discusión jurídica se resuelva posteriormente. El general (r) Jorge Humberto Jerez, director de la Defensa Civil, explicó que más de 3.000 voluntarios y 300 funcionarios fueron desplegados para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias , que contempla escenarios como terremotos, inundaciones, incendios, tsunamis y vendavales. Señaló que todos los municipios del país participan y que el ejercicio busca medir los tiempos de respuesta y corregir fallas en los planes de emergencia.

, que contempla escenarios como terremotos, inundaciones, incendios, tsunamis y vendavales. Señaló que todos los municipios del país participan y que el ejercicio busca medir los tiempos de respuesta y corregir fallas en los planes de emergencia. Alberto Lozano, exdirector de la UIAF, destacó el regreso de Colombia al Grupo Egmont y explicó que la sanción impuesta anteriormente había limitado el intercambio directo de inteligencia financiera con otros países. Aseguró que la decisión permite recuperar una herramienta importante para investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, financiación del terrorismo y otros delitos, aunque advirtió que reconstruir plenamente la confianza internacional tomará tiempo.

y explicó que la sanción impuesta anteriormente había limitado el intercambio directo de inteligencia financiera con otros países. Aseguró que la decisión permite recuperar una herramienta importante para investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, financiación del terrorismo y otros delitos, aunque advirtió que reconstruir plenamente la confianza internacional tomará tiempo. Doris Montoya, gerente del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, explicó la prueba piloto que Medellín adelanta para transportar carga mediante drones capaces de movilizar hasta 20 kilos. Aclaró que todavía no se trata de un servicio comercial de domicilios, sino de ensayos autorizados por la Aeronáutica Civil para evaluar rutas, seguridad y regulación, con miras a usos futuros como el transporte urgente de medicamentos u órganos.

Aclaró que todavía no se trata de un servicio comercial de domicilios, sino de ensayos autorizados por la Aeronáutica Civil para evaluar rutas, seguridad y regulación, con miras a usos futuros como el transporte urgente de medicamentos u órganos. Pablo Ibáñez, politólogo y analista en Brasil, señaló que el país llega profundamente dividido a la segunda vuelta presidencial y advirtió que las encuestas deben analizarse con cautela por el comportamiento electoral que ha tenido históricamente el bolsonarismo. Explicó que asuntos como la economía y la seguridad están marcando la campaña y que, según los sondeos, Flávio Bolsonaro aparece con una ventaja estrecha frente a Lula, aunque el resultado sigue abierto.

y advirtió que las encuestas deben analizarse con cautela por el comportamiento electoral que ha tenido históricamente el bolsonarismo. Explicó que asuntos como la economía y la seguridad están marcando la campaña y que, según los sondeos, Flávio Bolsonaro aparece con una ventaja estrecha frente a Lula, aunque el resultado sigue abierto. David Espinosa, abogado de la familia Graham, explicó que la anunciada imputación contra Zulma Guzmán podría fortalecer la solicitud de extradición que estudia el Reino Unido por el caso de las menores envenenadas con talio. Señaló que, incluso si la extradición no se concreta, el proceso penal en Colombia puede avanzar de manera virtual; además, aclaró que la muerte de Alicia Graham también es investigada por un posible envenenamiento, pero todavía no hay responsables determinados en ese caso.

Señaló que, incluso si la extradición no se concreta, el proceso penal en Colombia puede avanzar de manera virtual; además, aclaró que la muerte de Alicia Graham también es investigada por un posible envenenamiento, pero todavía no hay responsables determinados en ese caso. Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, aseguró que hubo falta de coordinación entre Cámara y Senado en el trámite del presupuesto y explicó que retiró públicamente la proposición al artículo 65 que posteriormente terminó aprobándose en la Cámara. Propuso utilizar parte de los 14,2 billones de pesos liberados por el reperfilamiento de deuda para recuperar los 3 billones destinados a salud y los 6,2 billones para atender a los afectados por el terremoto.

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