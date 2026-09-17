¿De dónde saldrán $5 billones para pagar pensiones?: Mañanas Blu, 17 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 17 de septiembre de 2026:



Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que el faltante cercano a $5 billones para pagar las pensiones de Colpensiones estaría relacionado con el aumento del salario mínimo decretado para 2026 , muy por encima de lo previsto cuando se elaboró el presupuesto. Aseguró que no espera que los pensionados dejen de recibir sus mesadas, pues el Gobierno puede hacer traslados presupuestales, aunque advirtió que la situación fiscal del país es muy compleja.

, muy por encima de lo previsto cuando se elaboró el presupuesto. Aseguró que no espera que los pensionados dejen de recibir sus mesadas, pues el Gobierno puede hacer traslados presupuestales, aunque advirtió que la situación fiscal del país es muy compleja. Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas, explicó que la declaratoria de impacto nacional sobre el caso de Fiduprevisora permitirá que una unidad especializada investigue con mayor rapidez y profundidad los movimientos realizados durante las últimas semanas del gobierno anterior. Señaló que la Contraloría encontró giros por $4,4 billones relacionados con el FOMAG sin los soportes suficientes en la información recaudada y que ahora deberá establecerse la legalidad de esos pagos y sus eventuales responsables.

Señaló que la Contraloría encontró giros por $4,4 billones relacionados con el FOMAG sin los soportes suficientes en la información recaudada y que ahora deberá establecerse la legalidad de esos pagos y sus eventuales responsables. Nelson Parra, alcalde de Mosquera, entregó nuevos detalles sobre el caso de Ana Lucía, la niña hallada sin vida en Bogotá. Explicó que cámaras del municipio permitieron reconstruir parte del recorrido en motocicleta que hizo el principal señalado junto a la menor y señaló que las autoridades investigan si el crimen estuvo relacionado con una retaliación luego de una discusión de pareja ocurrida en la vivienda donde estaba la niña.

Explicó que cámaras del municipio permitieron reconstruir parte del recorrido en motocicleta que hizo el principal señalado junto a la menor y señaló que las autoridades investigan si el crimen estuvo relacionado con una retaliación luego de una discusión de pareja ocurrida en la vivienda donde estaba la niña. Pamela Estrada, directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, recordó a los cinco integrantes de la misión humanitaria que murieron en el accidente aéreo cuando regresaban de atender a víctimas del terremoto en Chocó. La brigada estaba conformada por 33 personas y atendió cerca de 600 pacientes durante el fin de semana; Estrada aseguró que, pese a la tragedia, la organización continuará realizando misiones médicas en las zonas apartadas del país.

La brigada estaba conformada por 33 personas y atendió cerca de 600 pacientes durante el fin de semana; Estrada aseguró que, pese a la tragedia, la organización continuará realizando misiones médicas en las zonas apartadas del país. Todd D. Robinson, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, cuestionó la lectura que hace Washington sobre la cooperación venezolana en la lucha antidrogas y sostuvo que, a su juicio, existe evidencia de vínculos históricos entre altos funcionarios de ese país y estructuras criminales. Consideró que la decisión estadounidense combina elementos técnicos con una señal política en medio del acercamiento entre Washington y el actual gobierno venezolano.

y sostuvo que, a su juicio, existe evidencia de vínculos históricos entre altos funcionarios de ese país y estructuras criminales. Consideró que la decisión estadounidense combina elementos técnicos con una señal política en medio del acercamiento entre Washington y el actual gobierno venezolano. Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca, informó que las autoridades manejan como hipótesis que grupos disidentes estarían detrás del ataque contra un radar de la Aeronáutica Civil ubicado en el municipio . Anunció una recompensa de $50 millones por información y pidió reforzar la seguridad de esa infraestructura, luego de que las autoridades señalaran que en el ataque se habría utilizado tecnología de drones controlados mediante fibra óptica.

. Anunció una recompensa de $50 millones por información y pidió reforzar la seguridad de esa infraestructura, luego de que las autoridades señalaran que en el ataque se habría utilizado tecnología de drones controlados mediante fibra óptica. Santiago González, analista para la región andina de FrontierView, advirtió que actualmente las EPS no intervenidas tampoco tendrían capacidad financiera y cobertura territorial suficientes para recibir masivamente a los afiliados de entidades que eventualmente sean liquidadas . Según su análisis, la deuda del sistema ronda los $58 billones y una solución financiera integral podría tardar entre ocho y diez años.

. Según su análisis, la deuda del sistema ronda los $58 billones y una solución financiera integral podría tardar entre ocho y diez años. Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, explicó que el banco digital se prepara para iniciar operaciones en el país una vez termine su integración con los sistemas locales de pagos. La oferta incluirá cuentas de ahorro, tarjetas débito y crédito, productos para menores y familias y herramientas para que trabajadores independientes puedan recibir pagos directamente desde el celular; las criptomonedas, por ahora, no harán parte de la oferta inicial.

La oferta incluirá cuentas de ahorro, tarjetas débito y crédito, productos para menores y familias y herramientas para que trabajadores independientes puedan recibir pagos directamente desde el celular; las criptomonedas, por ahora, no harán parte de la oferta inicial. Óscar Muñoz, alcalde de Vijes, Valle del Cauca, informó que el municipio registra más de 1.700 personas afectadas por el terremoto, además de cerca de 60 viviendas con destrucción total y graves daños en la iglesia principal, cuya torre tuvo que ser demolida. Señaló que ya comenzaron trabajos de reconstrucción con donaciones y pidió especialmente materiales para reparar las viviendas de las familias damnificadas.

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